Présidentielle 2027 : un comité de soutien à Édouard Philippe se lance à Lyon

À un peu plus de six mois de l'élection présidentielle de 2027, un comité de soutien à Édouard Philippe vient de voir le jour à Lyon. Il sera présidé par le maire du 6e arrondissement, Samuel Soulier.

Les soutiens lyonnais d'Édouard Philippe commencent à s'organiser en vue de la présidentielle de 2027. Un comité de soutien à l'ancien Premier ministre a été officiellement lancé mercredi 7 octobre entre Rhône et Saône.

Présidée par Samuel Soulier, maire du 6e arrondissement de Lyon, cette structure entend rassembler les sympathisants et militants de la droite et du centre, mais aussi les citoyens souhaitant participer aux réflexions autour d'une éventuelle candidature.

Dans leur communiqué, les membres du comité défendent une voie "républicaine, démocratique et responsable", tout en rejetant les positions du RN et de LFI. Une première réunion est prévue mercredi 14 octobre à Lyon, sur inscription, afin d'échanger sur les enjeux de la présidentielle et les prochaines actions du comité.