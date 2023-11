Des élus et citoyens lyonnais se sont réunis samedi après-midi à Lyon pour marcher contre la guerre et afficher leur soutien à Gaza.

Samedi 4 novembre, une marche contre la guerre à Gaza, et pour un Cessez-le-feu immédiat, s'est tenue à Lyon, organisée par le collectif 69 pour la Palestine. Environ 5 000 personnes se sont rassemblées place Bellecour, d'après les chiffres de la préfecture du Rhône. Avec un rendez-vous donné à 15 heures, le cortège s'est déplacé en direction de la place des Terreaux par les quais du Rhône avant de rejoindre Bellecour par les quais de Saône.

Ce rassemblement pacifique s'inscrit dans un appel à la mobilisation nationale, et d'autres marches ont eu lieu dans la journée à Nantes, Toulouse, Rennes, Paris, etc. À Lyon, plusieurs élus figuraient parmi les manifestants, dont Raymonde Poncet, sénatrice EELV du Rhône, d'après nos confrères de Lyon Mag. Se sont également joints au cortège Marie-Charlotte Garin, députée, Rémi Zinck, maire du 4e arrondissement de Lyon, et Benjamin Badouard, co-président du groupe écologiste à la Métropole. La France insoumise était également présente, représentée par les députés Gabriel Amard et Idir Boumertit.