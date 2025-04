Illustration frelon asiatique. (Photo by MIGUEL RIOPA / AFP)

Le Rhône et la Métropole de Lyon commencent à être touché par la création de nids primaires de frelons asiatiques, alertent plusieurs groupements locaux.

Prudence ! En cette fin du mois d'avril, les nids primaires de frelons asiatiques commencent à apparaître. L'alerte est lancée ce mardi 29 avril par le Groupement de défense sanitaire apicole du Rhône et de la Métropole de Lyon (GDSA 69), le Groupement de défense sanitaire (GDS) du Rhône et le Groupement d'action sanitaire apicole du Rhône (GASAR). Ces derniers affirment qu'un nid primaire a ainsi été détruit par un spécialiste mardi 22 avril.

"Les anciennes ouvrières 2024 ont toutes été détruites pendant l’hiver et les nouvelles ouvrières 2025 ne vont apparaître que dans 2 à 3 semaines environ, soit à partir du 10 mai environ", détaille le GDSA 69, qui craint une explosion des constructions de nids primaires d'ici peu.

Vérifier ses bâtiments

Il est donc conseillé, dès aujourd'hui, de veiller au grain et de surveiller deux fois par semaine une éventuelle présence d'un nid de frelons asiatiques. Mais alors, où chercher ? Cabanes de jardin et cabanons, dessous accessibles des terrasses, pergolas ou terrasses couvertes, avancées ou débords de toiture, entre les créneaux et les murs, ruches vides...

Si un nid primaire de frelons asiatiques (voir affiche) est trouvée, les groupements précisent qu'il faut le signaler sur le site frelonsasiatiques.fr et dans la mairie de votre commune. Un spécialiste mandaté par le GDS de la chambre d’agriculture viendra ensuite le détruire.