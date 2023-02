Un don du sang gourmand organisé à Lyon lundi et mardi

Ce lundi 27 et mardi 28 février, au Palais de la Bourse de Lyon, vous pouvez donner votre sang tout en dégustant une collation gourmande préparée par les Toques Blanches lyonnaises.

Alors que les stocks de sang sont au plus bas, l’’Établissement français du sang (EFS), en partenariat avec les Toques Blanches Lyonnaises, la CCI et la Ville de Lyon, organise une grande collecte de sang au Palais de la Bourse dans le 2e arrondissement pendant 48 heures, à partir de ce lundi 27 février. Les donneurs pourront ainsi profiter d’une collation concoctée par de grands chefs.

Tester son éligibilité

Avant de vous rendre sur place, il est impératif de s’inscrire en ligne et vous pouvez également tester votre éligibilité en répondant à quelques questions. Pour donner son sang, il faut notamment être en bonne santé, avoir entre 18 ans et 70 ans, et peser plus de 50 kilos. Pour donner votre sang, du plasma ou des plaquettes, vous pouvez aussi vous rendre à la Maison du don, située à Confluence, du lundi au vendredi, de 8 à 19 heures, et le samedi matin, de 9 à 13 heures.

Selon le ministère de la Santé, "il manque chaque jour 1 500 dons de sang pour répondre aux besoins des patients" et l’EFS précise que "moins de 80 000 poches de sang sont disponibles, alors qu’il en faudrait plus de 100 000" au niveau national. "Depuis la rentrée de septembre et encore plus particulièrement depuis trois semaines, les collectes de sang connaissent une très forte baisse de la fréquentation", déplore l’EFS qui cherche à "remobiliser" les donneurs et à en "recruter" de nouveau.