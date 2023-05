Métropole de Lyon : une vie hors des centres commerciaux

Palmarès Lyon Capitale. Notre classement des commerces permet de mettre en chiffres la carte des centres commerciaux de l’agglomération lyonnaise.

En la matière, la métropole de Lyon est réellement multipolaire. Au centre, la Presqu’île dispose de la plus grosse densité de commerces devant le 3e arrondissement de la Part-Dieu. À l’ouest, la zone d’activités et commerciale de Techlid permet à des communes comme Limonest, Champagne-au-Mont-d’Or et Dardilly de s’immiscer dans les hauteurs de notre palmarès. Le pôle commercial de la Porte des Alpes rivalise en chiffre d’affaires avec la Part-Dieu, mais ne tire pas vers les cimes de nos classements les communes, très peuplées, de Bron et Saint-Priest. Au sud, le centre commercial de Givors, le long de l’A47, attire chaque année quatre millions de consommateurs et se prolonge sur plus d’un kilomètre dans une enfilade de boutiques spécialisées. Tous ces secteurs sont portés par la présence de grandes surfaces. Quelques villes les concurrencent dans notre classement sur une offre de commerces de proximité. C’est le cas de Neuville-sur-Saône avec sa rue Victor-Hugo qui aligne une vingtaine d’échoppes et étend sa zone de chalandise sur les monts d’Or et le Val de Saône. Une spécificité qui se retrouve aussi à Craponne, ville construite en longueur sur la route qui mène à Lyon.