Pollution à Lyon : la qualité de l'air se dégrade ce mercredi

La qualité de l'air à Lyon et dans la métropole de Lyon se dégrade nettement ce mercredi 30 avril 2025.

Les conditions météorologiques estivales présentes sur l'ensemble de la région lyonnaise provoqueront ce mercredi 30 avril une dégradation de la qualité de l'air. Les concentrations d'ozone continueront d'augmenter et la qualité de l'air devrait alors être dégradée dans la métropole de Lyon et localement mauvaise.

Les concentrations de multi-polluants et d'ozone seront mauvaise tandis que celles de particules fines et de dioxyde de soufre resteront moyenne. Le pic de pollution pour l'ozone aura lieu entre 14h et 17h à Lyon.