A Lyon, un Grenelle local contre les violences conjugales

Dans le cadre du Grenelle contre les violences conjugales, un Grenelle local s'est réuni à Lyon ce jeudi 6 septembre. En attendant de nouvelles mesures, la préfecture du Rhône rappelle les outils à la disposition des victimes de violences conjugales et des témoins.

"Aujourd’hui, une femme meurt tous les deux jours sous les coups de son conjoint. Cela ne peut plus durer", affirme le gouvernement sur son site web. Un Grenelle contre les violences conjugales a débuté ce mardi 3 septembre à Paris. Il se tiendra jusqu'au 25 novembre prochain, journée international contre la violence à l'égard des femmes. Une centaine de Grenelles locaux ont suivi sur l'ensemble du territoire.

A Lyon, la préfète déléguée à la Défense et la Sécurité Emmanuelle Dubée, le procureur de la République près le TGI de Lyon Nicolas Jacquet et le procureur de la République près le TGI de Villefranche-sur-Saône Sylvain Cordesse ont réuni ce jeudi 6 septembre des acteurs locaux - associatifs, collectivités territoriales, acteurs de terrain et services de l'Etat - pour trouver des solutions.

En attendant la mise en place de celles-ci, la préfecture du Rhône en profite pour rappeler les outils à disposition des victimes de violences conjugales et des témoins :