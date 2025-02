A Lyon, on s’en serait bien passé

Le hard-discounter allemand Aldi pourrait s'installer à Lyon, dans le centre ville.

C’est une rumeur persistante. Le hard-discounter allemand Aldi pourrait venir s’installer en Presqu’île, aux Cordeliers. Précisément, dans l’emblématique immeuble des “Grands magasins des Cordeliers”, édifié fin XIXe (surélevé en 1924), jouxtant la basilique Saint-Bonaventure et doté d’une ornementation typique Art déco.

Si l’enseigne est déjà présente en ville – à la Guillotière dans le 3e, à Vaise dans le 9e et entre les quartiers Bachut et États-Unis, dans le 8e –, elle n’avait pas encore posé ses rayons en hypercentre.

Ce pourrait être chose faite à l’avenir. Contactée par Lyon Capitale, Aldi “ne commentera pas ces rumeurs”, ne démentant ni ne confirmant. L’enseigne ajoute même que “des projets sont en cours tout au long de l’année 2025, mais pas dans les semaines et mois qui viennent”.

Le mystère reste donc entier et la rumeur féconde. Aldi ne cache pas ses ambitions : grapiller des parts de marché (2,8 % en fin d’année, +0,2 point par rapport à 2023), notamment en allant vers l’urbain pour coller aux nouvelles habitudes de consommation, “à toujours plus de proximité, au zéro kilomètre”, expliquait en fin d’année le directeur régional Auvergne-Rhône-Alpes à nos confrères du Progrès. Traduction : le déploiement dans les centres-villes. Alors que 82 % des Français disent “se serrer la ceinture” (sondage BFMTV de fin janvier), les discounters ont le vent en poupe. La recette fait fureur : petits prix, offre courte et marques propres. Aldi entend passer de 106 magasins actuellement en région à 130. Le mantra du hard-discounter : un magasin à quinze minutes des Français.

En 2016, l’enseigne Maxi Bazar avait ouvert dans l’ancienne Banque de France, rue de la République. D’ici quelque semaines, Lidl va investir le rez-de-chaussée de l’ancien garage Citroën, inscrit aux monuments historiques. Un futur centre de Lyon discount ?