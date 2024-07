À Lyon, les premiers prélèvements ont débuté pour rénover le pont de l’Université 

Depuis ce lundi, cordistes et spécialistes s’affairent sous le pont de l’Université (2e arr.) dans le but de réaliser des prélèvements et permettre sa rénovation.

C’est sous un ciel gris que le rendez-vous était donné. Depuis lundi, quatre cordistes et plusieurs spécialistes des entreprises Format Vertical et Ginger CEBTP se relaient sous le pont de l’Université dans le 2e arrondissement de Lyon pour réaliser des prélèvements sur la structure et la peinture du pont afin de permettre sa rénovation. L’opération s’étalera sur trois semaines, jusqu’au 29 juillet, afin de "définir le plus en détail le futur chantier dont les travaux doivent débuter en 2026", précise Bérengère Pisier, responsable du service ouvrages d’art à la Métropole de Lyon.





Entretien et réaménagement du pont

Les prélèvements se concentreront sur les aciers du pont et sa peinture, qui permet notamment d’en protéger la structure si elle est bien entretenue tous les 30 ans. Des morceaux de peinture seront ensuite envoyés en laboratoire pour en connaître les composants, mais aussi pour pouvoir repeindre de la même couleur. Autre particularité, le pont de l’Université n’est pas entièrement construit avec les mêmes matériaux. Construit en effet entre 1900 et 1903, il a traversé le temps : pendant la Seconde Guerre mondiale, en 1944, sa travée centrale est détruite par une explosion avant d’être reconstruite en 1950, et en 2015, une péniche le percute, abîmant sérieusement la semelle inférieure de l’arche et les contreventements.

Durant ces trois semaines, huit cordistes vont se relayer sur le chantier avec quatre spécialistes pour recueillir les échantillons. À terme, le pont accueillera la Voie Lyonnaise 8, reliant notamment le 7e arrondissement à la Presqu’île. Ce sont donc plus que de simples travaux d’entretien qui seront réalisés. La chaussée devra également être élargie afin que les bus puissent circuler. Les quatre voies actuelles pour les voitures seront quant à elles réduites à deux, et une large piste cyclable sera créée.

