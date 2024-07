"Le mois sans voiture" rencontre un grand succès à Saint-Genis-Laval

Le défi lancé chaque année depuis quatre ans par Sytral Mobilités a permis à 105 personnes de délaisser leurs voitures pendant un mois.

Le mois sans voiture était de retour à Saint-Genis-Laval du 15 mai au 15 juin. Pour cette 4e édition, 105 personnes se sont prêtées au jeu et ont passé quatre semaines sans utiliser leur véhicule. "Laisser sa voiture au garage pendant un mois et adopter de nouvelles habitudes de déplacement, plus sobres et moins stressantes, c'est possible", estime Fabien Bagnon, vice-président de la Métropole de Lyon à l'intermodalité et aux mobilités actives.

13 500 kilomètres parcourus en mobilités douces

Ce défi est lancé chaque année par Sytral Mobilités, qui lutte contre la pollution liée aux mobilités. Il s'agit ainsi de favoriser les transports en commun et les solutions complémentaires comme l'autopartage, le covoiturage et le vélo. L'objectif est notamment de privilégier l'intermodalité et limiter l'autosolisme encore très présent aujourd'hui.

Les 105 participants se sont donc vu remettre un kit mobilité au début de l'expérimentation. Ils étaient également accompagnés par des conseillers mobilités TCL pour découvrir et apprécier au quotidien de nouvelles solutions de transports. Leur abonnement TCL leur était offert pendant ces quatre semaines. Bon nombre de participants se sont tournés vers le réseau de cars, les services Vélo'V, le covoiturage et l'autopartage.

Cette édition 2024 aura été un succès puisque seuls 5% des participants disent vouloir continuer à utiliser leur voiture. 80% d'entre eux soulignent la facilité d'organisation de leurs déplacements et le quart a trouvé les solutions proposées adaptées à leurs besoins. Ainsi, 13 500 kilomètres ont été parcourus en modes doux, soit deux fois plus que l'an dernier. L'une des participants, Chanèze, a même vendu son véhicule. "J'ai été radicale à l'issue de ce défi d'un mois puisque j'ai vendu ma voiture. J'utilise les transports en commun et mon mari a acheté une trottinette électrique".

