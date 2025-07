À Lyon, les laboratoires Dynabio et Unibio fusionnent

Les laboratoires Dynabio et Unibio ont annoncé leur fusion. Cinq sites sont concernés dans l'agglomération lyonnaise.

Le laboratoire Dynabio a rejoint Unibio dans le cadre d'une fusion effective depuis le 1er juillet 2025. Cette opération concerne cinq sites de l'agglomération lyonnaise : Lyon Croix-Rousse, Lyon Lafayette, Meyzieu Carreau, Rillieux Les Verchères et Rillieux Loup Pendu.

Consolidation du secteur

Les deux groupes justifient cette union par "les défis économiques actuels" et la volonté de "mutualiser les compétences, les ressources et les pratiques". L'objectif affiché est d'assurer "une qualité de service optimale, une performance durable et une capacité d'innovation constante."

Unibio, créé en 2002, se présente comme le "leader des laboratoires indépendants en région Auvergne-Rhône-Alpes". L'entreprise emploie plus de 500 collaborateurs et dispose d'un plateau technique de 3 000 m² à Chasse-sur-Rhône.

Continuité de service

Les équipes des sites Dynabio sont maintenues et "continueront d'accueillir les patients selon les mêmes modalités", selon le communiqué. Unibio revendique son indépendance, son capital étant "entièrement détenu par les biologistes médicaux qui y exercent".

Cette fusion s'inscrit dans un mouvement de consolidation du secteur de la biologie médicale, où les laboratoires de taille moyenne s'associent pour faire face à la concurrence des grands groupes nationaux.