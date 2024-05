À Lyon, la statue de l’Allégorie rejoint le square Delestraint 

Après avoir quitté son site historique de la place Carnot (2e arr.) afin de permettre l’installation du Mémorial de la Shoah, la statue de l’Allégorie a rejoint le square Delestraint (3e arr.) après avoir été restaurée.

La statue de l’Allégorie a trouvé son nouvel emplacement. Elle avait été déplacée en avril dernier de son site historique, la place Carnot dans le 2e arrondissement, afin de permettre l’installation du nouveau Mémorial de la Shoah en janvier 2025, elle occupe désormais le square Delestraint (3e arr.).

Une opération de 163 000 euros

Avant d’être de nouveau installée, cette partie du monument de la République "Lutte" datant de 1894 et représentant une allégorie de la ville de Lyon encadrée par des représentations du Rhône et de la Saône, a bénéficié d’une restauration. La pierre a pu retrouver sa couleur d’origine et le réassemblage des blocs a été réalisé avec du mortier de chaux, "moins agressif que le béton", précise la Ville de Lyon ce mercredi dans un communiqué. Coût total de l’opération, 163 000 euros.

La Statue de l'Allégorie découpée sur la Place Carnot

© Muriel Chaulet

Réalisée par le sculpteur Emile Peynot et l’architecte V. A Blayette, la statue de l’Allégorie rejoint celle du président Sadi Carnot, datant de 1898, qui a elle aussi été restaurée à cette occasion. Situés proche de la Préfecture du Rhône, "les deux éléments statuaires témoignent ainsi de la période de la IIIe République de la cité", conclut la collectivité.

