Lyon : les "Rails de la mémoire", le mémorial de la Shoah de la place Carnot dévoilé

Le maire de Lyon, Grégory Doucet, vient de dévoiler le visuel du prochain mémorial de la Shoah, les "rails de la mémoire", qui sera installé sur la place Carnot en 2025.

C’est sur son compte X (ex-Twitter) que le maire de Lyon, Grégory Doucet, a dévoilé le premier visuel du prochain mémorial de la Shoah à Lyon. Intitulée les "Rails de la mémoire", l’œuvre consiste en plusieurs rails empilés les uns sur les autres, symbole des millions de juifs déportés par train depuis la gare de Perrache jusqu’aux camps de concentration.

96 candidatures soumises

L'œuvre sera réalisée par le Blaising Borchardt Studio et sera installée en face de la statue de la République, place Carnot dans le 2e arrondissement de Lyon. Elle verra le jour en 2025 et a été validée parmi 96 candidatures dans le cadre d'un appel à projets lancé en février 2023. Estimée à 500 000 euros, elle bénéficie également d’un co-financement de plusieurs collectivités telles que la Métropole de Lyon (75 000 €) et de la Région Auvergne-Rhône-Alpes (150 000 €).

Le projet avait été initié en 2019 par Gérard Collomb avec l’association pour le Mémorial de la Shoah à Lyon. Agé de 15 ans à l'été 1944, Claude Boch, dernier survivant lyonnais de la Shoah disparu le 31 décembre dernier, avait été déporté avec sa mère depuis Perrache en direction du camp d'Auschwitz-Birkenau.