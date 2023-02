Vaulx-en-Velin : deux individus agressent un cycliste

Mercredi 15 février, deux adolescents ont été interpellés pour vol avec violence en réunion sur un cycliste à Vaul-en-Velin.

Les faits se déroulent mercredi 15 février à Vaulx-en-Velin. Les policiers sont en patrouille aux abords des pistes cyclables via Rhôna. Ils surprennent deux jeunes hommes de 16 ans qui agressent et volent un cycliste. Ce dernier, un homme de 47 ans, s'est vu jeté à terre. Les deux individus ont essayé de le dépouiller de son vélo et de sa sacoche.

Le cycliste a déposé plainte. Il s'est plaint de douleurs à l'épaule et d'une griffure au visage. Les deux suspects ont été placés en garde à vue où ils reconnaissaient les faits. Ils ont été présentés au juge pour enfants ce vendredi 17 février.