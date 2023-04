La mairie du 4e arrondissement de Lyon distribuera des graines aux habitants ce samedi 22 avril, dans le cadre de l'opération "On sème".

Les élus de la mairie du 4e vont distribuer un mélange de graines à planter, aux habitants de la Croix-Rousse ce samedi 22 avril, de 9h30 à midi. Dans le cadre du dispositif "On sème", chaque Lyonnais du quartier pourra planter et jardiner dans le lieu qu'il souhaite, chez soi, sur son balcon, dans son jardin, ou encore dans les espaces non entretenus.

Le dispositif de la municipalité, déployé en étroite collaboration avec la Métropole de Lyon, a permis de faire éclore un 4e verger au clos des Canuts, à proximité du métro Hénon. Ce nouvel espace accueille plusieurs espèces de plantes, à savoir des abricotiers, des cerisiers, des poiriers ou encore des framboisiers. Les habitants ainsi que les élèves de l'école Commandant Arnaud ont tous mis la main à la pâte.

La mairie démontre les bienfaits de la végétalisation

Pour la municipalité, "les aménagements urbains menés sur l’arrondissement permettent de renforcer la biodiversité urbaine en végétalisant les espaces publics. Ces plantations s’ajoutent à l’ensemble des actions menées par les services de la direction de la biodiversité et de la nature en ville dans les espaces déjà existants, parcs ou squares."

La floraison a permis à certains quartiers d'être plus vivants, à l'image de la rue d'Austerlitz, maintenant habillée de 200 arbustes, ou encore le boulevard de la Croix-Rousse, où 10 nouveaux arbres ont été plantés par la Métropole.

