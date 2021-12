En bref : l'actualité de l'immobilier à Lyon

L'essentiel de l'actualité de l'immobilier en un coup d'oeil.

Un prix pour Diagonale Concept à Lyon

Le bâtiment Green Factory implanté à Vaise est le lauréat 2021 des Green Solutions Awards et a ainsi reçu le grand prix international de la rénovation durable. Composé d’un jury international, le concours récompense des programmes de solutions durables pour le bâtiment et la ville. La construction est “une ancienne usine, située dans un faubourg industriel de Lyon, devenue un bâtiment pour bureaux et un laboratoire”, indique le promoteur, Diagonale Concept. En tout, ce sont 2 870 m2 qui ont été rénovés.

Un programme neuf dans la Zac Confluence

Un projet porté par Bouygues Immobilier. À 5 minutes du centre commercial, le programme se compose de 34 appartements neufs à vendre de type T2, T3, T4 et T5, avec des surfaces habitables allant de 39 m2 à̀ 146 m2 sur 15 étages. Le ticket d’entrée est à 279 000 euros pour un T2. En construction à côté des berges du Rhône à l’est de la Presqu’île, les logements neufs seront livré́s au quatrième trimestre 2023.

Le promoteur 6ème Sens acquiert un immeuble à Bellecour

La filiale Retail du groupe 6ème Sens Immobilier devient propriétaire d’un immeuble mixte sur la place Bellecour, à l’angle de la rue Gasparin. Une affaire importante d’une surface de 1 800 m2. Le montant de la transaction n’est pas connu.

Une nouvelle enseigne à Lyon

Le groupe Michaël Zingraf, spécialisé dans l’immobilier de prestige en Provence et sur la Côte d’Azur, a décidé d’ouvrir une agence dans le 6e arrondissement près du parc de la Tête-d’Or. L’agence couvrira Lyon intra-muros et les monts d’Or. Créé en 1977, le groupe s’adresse à une clientèle “majoritairement internationale en proposant des propriétés d’exception à la vente et à la location”. Il dispose d’un réseau de 21 agences notamment à Paris, Deauville, Gstaad et bientôt Bruxelles et Monaco.

7 800 m2 de laboratoires et bureaux à Saint-Fons

Les groupe SERL et EM2C sont lauréats de l’appel à projets de la Métropole de Lyon sur l’aménagement de deux fonciers dans la vallée de la Chimie au sud de Lyon. L'un des programmes, celui d'EM2C, nommé Booster, est un ensemble de laboratoires et de bureaux, grand de 7 800 m2, sur un terrain de 9 300 m2 dans le quartier industriel d’Aulagne. Les travaux débuteront en février 2022 pour une première livraison à l’été 2023.

Programme de logements neufs à Chassieu

Des T2 à partir de 209 000 euros et des T3 à 314 000 euros à Chassieu dans l’Est lyonnais, portés par le groupe Spirit Immobilier. Un programme de logements neufs nommé Plurielle avec des jardins et des places de stationnement collectif. Des investissements permettant des dispositifs fiscaux pour les futurs acheteurs. La livraison est prévue pour le troisième trimestre 2023.

Le groupe LP Promotion s’implante dans l’agglomération lyonnaise

Créé à Toulouse en 1996, LP Promotion s’est spécialisé dans le résidentiel en Occitanie, Nouvelle-Aquitaine, Auvergne-Rhône-Alpes et Île-de-France. Le groupe affiche “15 000 logements livrés en 25 ans, 220 collaborateurs et un chiffre d’affaires en 2020 de 229 millions d’euros”.

Note de conjoncture des notaires du Rhône : des prix stables

Contredisant les observateurs qui signalent une baisse des prix de l’immobilier, les notaires observent “la stabilité des prix (+0,4 %) pour les appartements à 5 260 €/m2 à Lyon” et 4 170 €/m2 à l’échelle du Rhône. Me Bazaille, notaire à Givors, annonce toutefois “une érosion des prix à venir, accentuée notamment par l’encadrement des loyers qui détournera les investisseurs”. Côté maisons, le prix médian baisse de 3 % dans la métropole de Lyon à 460 000 euros, après une hausse de 3,9 % d’avril à juin. La chute la plus importante concerne les monts du Lyonnais avec -11 % (275 000 euros).