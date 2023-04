Lyon : "le contrôle technique pour les deux roues c'est injuste !"

Un rassemblement de motards est prévu samedi 22 avril à Eurexpo. Ces derniers militent pour plus de sécurité routière, mais rejettent le contrôle technique.

Un seul mot d'ordre est donné samedi 22 avril : "occupez-vous des routes, je m'occupe de ma moto." Les motards sont en colère et comptent le faire savoir. À l'appel de la Fédération Française des Motards en Colère (FFMC), ils se réuniront à 13h30 devant l'entrée visiteurs d'Eurexpo pour "une belle balade lyonnaise."

La FFMC explique : "le parc des deux-roues est très bien entretenu, bien plus que celui des voitures, et ce pour deux raisons. D'abord, les motards sont des passionnés, ils prennent grand soin de leur engin. Ensuite, une moto est un véhicule instable, s'il est endommagé, il devient d'autant plus dangereux."

"Oui" à la sécurité routière, "non" au contrôle technique

Selon les chiffres publiés par l'État, 30% des accidents de motards sont provoqués par le mauvais état des routes. À cela, ils opposent le nombre d'accidents en raison de l'état du véhicule : entre 0,3% et 3%. Lundi 10 avril, des motards avaient déjà manifesté leur mécontentement vis-à-vis de l'état de la voirie. Ils avaient redécoré les nids de poules en véritables nids.

Pour ces motards, le contrôle technique, c'est non. Depuis 2021 pourtant, ces motards manifestent contre cette obligation. Le 31 octobre dernier, le Conseil d'État a rendu sa décision en faveur de l'instauration du contrôle obligatoire pour les véhicules motorisés à deux et trois roues. Ce dernier avait été saisi par plusieurs associations écologistes. Malgré les nombreuses manifestations nationales, les motards continuent de se sentir lésés et veulent "continuer la lutte."

