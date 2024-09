À Lyon, la Sucrière accueille la 21e édition du salon Go Entrepreneurs

Installé dans le paysage lyonnais depuis 2004, le salon dédié à l'entreprenariat célèbre sa 21e édition ce jeudi 26 septembre, à la Sucrière.

Voilà plus de 20 ans que la journée Go Entrepreneurs Auvergne-Rhône-Alpes, anciennement Salon des entrepreneurs, prend place dans la Ville de Lyon. Cet évènement, qui se présente comme un "lieu incontournable de rencontres et d'échanges" pour les personnes issues de l'entreprenariat, réunira près de 110 partenaires pour sa 21e édition, ce jeudi 26 septembre, à la Sucrière.

Au programme, 120 conférences et ateliers sur des thématiques diverses et variées, avec la présence de 250 intervenants des sphères économique, politique, institutionnelle et entrepreneuriale. Seront évoqués, entre autres, les sujets de l'IA, la restauration, la mode et l'innovation technologique. L'accueil sur les lieux, lui, se fera de 8 h à 17 h 30 (fin prévue à 18 h).

La Région sur le podium de l'entreprenariat

En 2023, selon l'Insee, la Région Auvergne-Rhône-Alpes comptait 120 800 nouvelles entreprises. Cela lui permet donc de maintenir sa deuxième place sur le podium des régions entrepreneuriales les plus dynamiques de France, juste derrière l’Île-de-France et avant la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur.

“La région est dynamique et offre de nombreuses opportunités business pour ceux qui veulent lancer leur activité, notamment dans le commerce de proximité, confirme Vanessa Thevenard, responsable locale chez myPOS, fintech londonienne présente sur le salon. Mais à l’heure de la digitalisation, de plus en plus de commerçants optent pour une approche omnicanale pour accroître leurs ventes. Ils ont besoin de solutions à la fois simples, fiables et rapides, aussi bien physiques que digitales.”

Plus d'informations, dont le programme détaillé de la journée sur le site du salon.

