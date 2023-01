À Lyon, la Biennale d'art contemporain a enregistré plus de 270 000 visites

La Biennale d’art contemporain 2022 a fermé ses portes le 31 décembre après avoir enregistré plus de 270 000 visites.

Ouverte depuis le 14 septembre, la Biennale d’art contemporain 2022 a fermé ses portes le 31 décembre. Au total, 274 225 visites ont été enregistrées sur les différents sites de l’événement répartis sur la métropole de Lyon, des anciennes usines Fagor, au musée Guimet (rouvert pour l’occasion), en passant par le musée de Fourvière, le musée d’histoire de Lyon - Gadagne, Lugdunum - Musée et théâtres romains, le parking automobile de la place de la République, ou encore le parc de la Tête-d’Or, l’URDLA et l’institut d’Art contemporain de Villeurbanne qui accueillait une plateforme dédiée à la jeune création internationale.

Un franc succès auprès des jeunes

Cette année, 80 artistes contemporains originaires de 39 pays se sont attachés à représenter la fragilité du monde, mais aussi leur propre vulnérabilité en tant que créateurs, en écho au thème de cette 16e biennale : Manifesto of fragility.

Dans un communiqué, les organisateurs se réjouissent ce mardi de "l’immense succès" remporté "auprès d’un large public, individuel et familial, mais aussi de professionnels nationaux et internationaux". Un succès qui semble d’autant plus franc auprès des jeunes, 42% des visiteurs ayant moins de 26 ans selon l’organisation.