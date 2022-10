À Lyon, la basilique de Fourvière baisse aussi ses lumières 

Basilique Notre-Dame de Fourvière à Lyon. (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

À compter du 1er novembre, 370 bâtiments patrimoniaux éclairés par la Ville de Lyon verront leur mise en lumière fortement diminuée dans le cadre du plan de sobriété. La basilique de Fourvière ne fera pas exception.

Tous concernés par la sobriété sans exception, ou presque. C’est entre les lignes le leitmotiv de la Ville de Lyon pour réduire sa facture d’électricité. Dans le cadre de son plan de sobriété présenté début octobre, la municipalité avait dévoilé une liste de 18 mesures touchant notamment au chauffage, à l’éclairage des bâtiments publics et à l’illumination des rues.

Parmi les leviers identifiés par la Ville pour faire des économies se trouve la mise en lumières des bâtiments patrimoniaux. À compter du 1er novembre, l’éclairage des 370 sites identifiés par la mairie sera donc limité au samedi soir et sera coupé après 23 heures. Toutefois, la municipalité n’avait jusqu’à présent pas évoqué de manière claire le cas de la basilique de Fourvière, l’un des sites les plus emblématiques de la Capitale des Gaules, dont elle assure l’éclairage.

La Vierge Marie dorée continuera de briller

Les mesures qui lui seront appliquées seront un peu moins restrictives que pour les autres sites de la ville, mais la sobriété est tout de même de mise. En novembre, la basilique ne sera éclairée que jusqu’à 20 heures en semaine et 23 heures le samedi. Le dimanche, l’éclairage sera éteint. À partir du mois décembre la vis sera resserrée et l’éclairage de Fourvière sera aligné sur celui des autres 370 sites de la Ville, soit seulement le samedi et pas au-delà de 23 heures. La statue dorée de la Vierge Marie, elle, continuera de briller dans la nuit, épargnée par la sobriété.

Par ailleurs, le panneau lumineux qui célèbre actuellement les 150 ans de la première pose de la basilique ne sera éclairé que jusqu’à 20 heures en novembre et en décembre il sera remplacé par l’inscription "Merci Marie". Faite de ruban de LED, cette inscription sera éclairée tous les jours jusqu’à 23 heures.

