À Lyon, l'opération caritative "Vaisselle des chefs" fait son grand retour

"Vaisselle des chefs" débarque pour la première fois à l’Hôtel de Ville de Lyon samedi 13 novembre. L’opération met en vente les ustensiles des grands noms de la gastronomie, à partir de 5 euros.

L’opération "la vaisselle des chefs" fait son grand retour à Lyon les samedi 13 et dimanche 14 novembre. Aux abonnés absents l’année dernière à cause de la crise sanitaire, l’évènement qui existe depuis plus de 10 ans s’installe à l’Hôtel de Ville pour tout le week-end.

Le principe : les grands chefs, qu’ils soient Lyonnais ou non, se débarrassent de leur vaisselle, à des prix dérisoires. Pour une poignée d’euros, les plus motivés pourront repartir avec différentes pièces apportant à Georges Blanc. Après la vente, une partie de la somme récupérée repart directement dans les caisses d’associations caritatives présentes sur place ce week-end : Fondation Maladies Rares et Habitat Saint Roch. « Un évènement éco-responsable et solidaire qui s’inscrit dans la nouvelle économie circulaire », explique la Ville sur son site internet.

Pendant deux jours, seront mises en vente les pièces des Marcon, du Vivarais, de Georges Blanc, du Meilleur Ouvrier de France étoilé jurassien Romuald Fassenet ou encore de Takao Takano. En tout, ce sont 20 000 assiettes, plats, argenteries, et autres décorations de table qui seront disponibles.