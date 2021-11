À Lyon, des trams jaunes apparaissent en ville dans le cadre d'une campagne de sécurité

Pour sensibiliser les Lyonnais au risque d'accident sur les voies de tram, le Sytral a repeint en jaune certains trams depuis la mi-novembre.

Ils ne passent pas inaperçus dans les rues de Lyon. Depuis le 15 novembre, des rames de tram ont été repeintes en jaune à Lyon. Un rhinocéros peint en noir s'ajoute à ce design très visible imaginé dans le cadre d'une campagne de sensibilisation au risque lié aux rames de tramway en mouvement. Le message est clair : une rame équivaut à un troupeau de 40 rhinocéros lancé à pleine vitesse. Déclinée sur 5 rames des lignes T1, T2, T3, T4 et T6, cette campagne vise à faire prendre conscience aux piétons, cyclistes et automobilistes des principes de base à respecter pour éviter tout accident.

Chaque année, nous observons en moyenne une centaine de collisions entre un tramway et des automobilistes, piétons ou cyclistes. "Notre objectif est de réduire au maximum l’accidentologie et cela passe notamment par de la pédagogie et de la sensibilisation auprès des usagers, mais aussi par la mise en place de solutions innovantes nous permettant de mieux signaler l’arrivée d’une rame", a déclaré Bruno Bernard, président du Sytral, dans un communiqué.

Dans le cadre de sa campagne, le Sytral a également équipé deux rames de "feux flashs" à l’avant, qui seront déclenchés par le conducteur simultanément avec le "gong" du tramway, en cas de danger ou de présence de piéton sur la voie. Ce dispositif expérimental sera évalué sur la ligne T2, les 16 et 23 novembre dans le cadre d’une mission confiée par le Sytral au Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement, qui ira à la rencontre des usagers afin de recueillir leurs avis quant à l‘efficacité de cette visibilité renforcée.