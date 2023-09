Le 8 octobre, le Centre Léon-Bérard organisera la 4e édition de son événement solidaire au profit de la recherche contre le cancer. Il est possible de choisir entre balade urbaine ou course à pied.

La Scintillante revient pour une 4e édition le 8 octobre. Cet événement sportif et solidaire annuel, organisé avec le Centre de recherche Léon-Bérard, proposera deux parcours sportifs afin de générer des fonds au profit de la recherche contre le cancer.

Il est possible de s'inscrire pour une balade urbaine de 5 km ou une course à pied de 9 km. Dans les deux cas, le départ sera donné au Parc de la Tête d’Or. À un mois du Jour J, 2 500 personnes sont inscrites, ce qui a permis de collecter 100 000 €. L'objectif cette année est d'atteindre 250 000 € de dons.

160 000 décès par an en France

"Chaque année, le cancer touche plus de 400 000 personnes en France et près de 160 000 en décèdent, ce qui fait de cette maladie la première cause de mortalité dans notre pays", indique le site de l'événement, qui précise qu'avec plus de 45 000 patients pris en charge chaque année, le Centre Léon Bérard est le premier pôle de soins et de recherche sur le cancer en Auvergne-Rhône-Alpes.

En 2022, le centre Léon-Bérard investissait le parc de Gerland pour la 3e édition. Lors des trois dernières éditions, 560 000 € de dons ont été collectés, indique Le Progrès.