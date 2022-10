Contre le cancer, le centre Léon Bérard investit le parc de Gerland

Dimanche 9 octobre, le Centre de recherche contre le cancer Léon Bérard organise, à Lyon, la 3e édition de son événement sportif La Scintillante.

Journée sportive et solidaire, La Scintillante vise à récolter des fonds au profit de la recherche contre le cancer. Pour cette nouvelle édition, le Centre de recherche Léon Bérard, organisateur de l'événement, investit le parc de Gerland et propose deux parcours accessibles à tous. Il sera possible de participer à une balade urbaine de 5 km ou à une course à pied de 9 km, également ouverte à la marche rapide.

Il est encore temps de participer en s'inscrivant sur le site de l'événement, avant ce samedi soir, minuit. Une offre spécifiquement dédiée aux entreprises est également disponible, et deux formules d’inscription sont proposées aux participants.

243 000 € récoltés en 2021

« On m’a diagnostiqué un cancer du sein triple négatif à 34 ans, le 5 novembre 2020, confie Emma, participante. Je suis ancienne sportive de haut niveau, et le sport, c’est toute ma vie. Alors participer à cet événement est pour ma part naturel. Remettre un pied à l’étrier dans le sport ? Je valide, encore plus pour une noble cause ».

En 2021, plus de 243 000 € ont été collectés grâce à 2 700 participants. Depuis la création de l’événement, plus de 323 000 € de dons ont été collectés au profit de la recherche, menée au Centre Léon Bérard.