À Lyon, comme dans les piscines, le tarif des patinoires va augmenter

Les tarifs de location d'équipement et des cartes dix entrées vont augmenter dans les patinoires municipales de Lyon.

La Ville de Lyon va voter jeudi 15 mai l'augmentation des tarifs des piscines, mais également des patinoires municipales : la patinoire Charlemagne dans le 2e arrondissement, et la patinoire Baraban dans le 3e arrondissement.

Les hausses concerneront principalement la location de matériel. Ainsi, si l'entrée unitaire reste au tarif de 4 €, l'entrée unitaire accompagnée de la location de patins prend 10 % et passe de 7,30 à 8 €. La location de matériel d'aide à la glisse passe quant à elle de 3,30 € à 4 €, soit une hausse de 21 %.

La Ville justifie ces hausses par les investissements réalisés

Mais surtout, la carte 10 entrées va passer de 25 à 32 €, soit une augmentation significative de 28 %. La même que pour les piscines puisque cette dernière est utilisable dans les deux types d'équipements, hors piscine du Rhône l'été. La carte 10 locations de patins passera quant à elle de 29,70 € à 32 €. Ces nouveaux tarifs seront applicables dès le 1er septembre 2025.

Pour rappel, dès cet été l'entrée unitaire dans les piscines municipales de Lyon passera de 3,40 € à 4 €, soit une hausse de 18 %. En revanche, les cartes horaire 25 et 50 h augmentent respectivement de 20 et 18 %, atteignant 60 et 100 €. Pour les piscines comme les patinoires, la Ville justifie cette hausse par les travaux réalisés dans les différents équipements et l'inflation touchant les frais d'entretien et de maintenance.

Lors du dernier conseil municipal, à l'occasion de l'examen du budget 2025, le maire LR du 2e arrondissement et candidat aux élections municipales avait relevé que l'exécutif tablait sur une augmentation d'un million d'euros des recettes liées aux entrées dans les piscines et patinoires. Pierre Oliver avait ainsi invité "tous les Lyonnais à faire provision sans attendre de cartes de piscines et patinoire avant l'augmentation annoncée".