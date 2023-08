Lyon : les lieux de fraîcheur et les bons gestes en période de canicule

La ville de Lyon est placée en alerte orange canicule ce lundi 14 août. Pour éviter la déshydratation et se protéger de la chaleur, Lyon Capitale vous redonne quelques bons gestes à suivre et des idées fraîcheur.

Le département du Rhône et plus globalement la région Auvergne-Rhône-Alpes subissent de plein fouet la canicule ce lundi 14 août. Neuf départements sont placés en vigilance canicule jaune ou orange pour la canicule alors que le mercure dépassera largement les 30°c cet après-midi dans la région.

Les gestes à suivre pour se protéger

Pendant ces épisodes de canicule, les personnes âgées, les nourrissons et les personnes en situation de handicap sont particulièrement vulnérables et sujets à la déshydratation. Pour se protéger de la chaleur il est recommandé de suivre quelques bonnes pratiques :

Buvez régulièrement de l'eau sans attendre d'avoir soif ;

Rafraîchissez-vous et mouillez-vous le corps (au moins le visage et les avant-bras) plusieurs fois par jour ;

Évitez de sortir aux heures les plus chaudes (11-21 heures en cas de canicule) ;

Préférez les activités sans efforts aux heures les plus chaudes;

Maintenez votre logement frais (fermez fenêtres et volets la journée, ouvrez-les le soir et la nuit s'il fait plus frais) ;

Si votre logement ne peut pas rester frais, passez plusieurs heures par jour dans un lieu frais (cinéma, bibliothèque municipale, supermarché, musée, salle rafraîchie...) ;

Ne buvez pas d’alcool ;

Mangez en quantité suffisante des plats légers et riches en eaux (fruits et légumes) ;

Portez des vêtements légers amples et clairs et un chapeau en extérieur ;

Prenez régulièrement des nouvelles de vos proches, surtout les plus fragiles.

Inscrire les plus vulnérables sur des registres

Pour éviter d'éventuels accidents, les proches, voisins et familles des personnes âgées ou en situation de handicap isolées sont invités à les inscrire sur les registres ouverts dans leur commune de résidence. Ces registres, dont la mise en place est obligatoire rappelle la préfecture du Rhône, permettent "une intervention ciblée des services sanitaires et sociaux auprès des personnes les plus fragiles".

Limiter le travail en extérieur si cela est possible

Il convient également de prendre quelques précautions si vous devez travailler en extérieur. Buvez beaucoup d’eau, plusieurs fois par jour, soyez vigilant à l'état de santé de vos collègues et aux autres. Enfin, protégez votre peau du soleil, et si vous vous sentez mal, signalez-le rapidement.

Les employeurs sont quant à eux invités par les services de l'État, lorsque cela est possible, à aménager les horaires de leurs salariés et à reporter les tâches les plus pénibles, afin de "limiter leur exposition" aux "températures les plus fortes de la journée".

Où faire un plouf à Lyon ?

Pour lutter contre la canicule, certains seront certainement tentés d'aller tremper leurs orteils dans les eaux du Rhône ou de la Saône, alors rappelons que les eaux de la rivière et du fleuve qui traversent Lyon sont interdites à la baignade. Pour vous rafraîchir, dirigez-vous plutôt vers les piscines de la ville de Lyon ouvertes cet été :

Centre nautique Tony Bertrand : jusqu'au 3 septembre, tous les jours 10h30-15h/ 15h30-20h, sauf lundi 12h-20h. En août : ouverture tous les jours du lundi au dimanche.

Duchère : jusqu'au 30 août, tous les jours 10h30-15h/15h30-20h, sauf vendredi 12h-20h. En août : fermeture le mardi, ouverture uniquement du mercredi au lundi, avec ouverture du grand bassin, du petit bassin et de la pataugeoire uniquement. Toboggan et fosse à plongeons fermés.

Mermoz : jusqu'au 29 août, tous les jours 10h30-15h/15h30-20h, sauf mardi 12h-20h. En août : ouverture 5 jours par semaine (lundi, mardi, vendredi, samedi et dimanche), fermeture le mercredi et jeudi.

Saint-Exupéry : du 26 juin au 28 juillet, sauf week-end, ouverture en continu de 12h à 19h.

Tronchet : du 26 juin au 1er septembre sauf week-end, 12h-17h en continu.

Ouverte durant le mois de juillet, la piscine de Vaise est fermée au mois d'août, pour permettre l'ouverture des autres piscines.

Cinq spots fraîcheurs près de Lyon

Pour ceux qui préfèrent éviter les piscines, de nombreux endroits frais permettant d'échapper à la chaleur s'offrent à vous, à l'instar des cinémas ou encore des musées, mais vous pouvez aussi vous diriger hors de Lyon. Lyon Capitale vous propose cinq spots fraîcheur.

1. Situées en Isère et accessibles en 40 minutes en voiture depuis Lyon, les grottes de la Balme offrent un refuge de fraîcheur. Les grottes comptent plus de 1 000 mètres de galeries souterraines à parcourir.

2. Implanté sur le site de l’ancienne usine des eaux de Lyon, le musée des Eaux de Caluire permet une plongée rafraîchissante dans le passé avec la possibilité de découvrir la pompe de Cornouailles, utilisée jusqu’en 1910.

3. La crypte des Brotteaux est l’un des édifices religieux les moins célèbres de la capitale des Gaules. Havre de fraîcheur, cette chapelle souterraine rend hommage aux centaines de Lyonnais, opposés à la Révolution, tuée par l'armée française pendant le siège de Lyon en 1793.

4. À 20 minutes en voiture de Lyon, mais aussi accessible en bus et en vélo, le lac de Miribel est le site naturel le plus accessible depuis Lyon pour se baigner en sécurité. Rendez-vous sur la place du Fontanil, où la baignade est surveillée. Cependant, attention à la surveillance des enfants et des personnes ayant des difficultés pour nager, plusieurs noyades sont survenues au lac ces derniers temps.

5. Pour finir, d’une hauteur de 60 mètres de haut, la cascade de Glandieu, située dans le village de Brégnier-Cordon, dans l'Ain, est un petit bijou naturel. Un endroit parfait pour combiner, pique-nique et baignade. Notez que les chiens sont interdits pour préserver au mieux la cascade.