À la Duchère, le Rink Hockey Club de Lyon veut sortir de l’ombre

C’est une discipline sportive qui passionne les foules dans les villes françaises de l’arc atlantique mais aussi en Italie, Espagne et Portugal. À Lyon, plus précisément au sein du quartier de la Duchère, même si cela se sait peu, le rink hockey nourrit de fortes ambitions.

“La petite salle vers le stade ?” Trouver le Q.G. du Rink Hockey de Lyon n’est pas chose aisée. Installé en plein cœur du quartier de la Duchère, le club, créé en 1983, qui compte une centaine d’adhérents, n’attire pas encore tous les regards. Et pourtant, il se passe énormément de choses dans la patinoire locale. Notamment depuis deux ans – même si la crise sanitaire est passée par là – avec l’arrivée d’Alberto Moralès qui endosse la casquette de joueur-entraîneur. Le natif de San Juan en Argentine est la pierre angulaire du nouveau projet porté par le président Julien Joly. “Alberto a joué de nombreuses années en équipe de France et transmet aujourd’hui son expérience et sa passion, explique-t-il. Il a influencé les équipes jeunes et il a rapidement obtenu des titres locaux, renouant ainsi avec l’histoire glorieuse du club.”