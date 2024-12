Après avoir accueilli 80 000 visiteurs en 2023, le Mondial des métiers a fait son grand retour à Eurexpo Lyon, ce jeudi 5 décembre.

Le Mondial des métiers, organisé par Auvergne-Rhône-Alpes Orientation, s'est ouvert ce jeudi 5 décembre et se poursuit jusqu'au dimanche 8 décembre, à Eurexpo Lyon, à Chassieu. Lors de ce salon dédié à la formation et à l’orientation, plus de 50 domaines professionnels et thématiques sont présentés tout au long de ces quatre journées. Cela représente au total plus de 700 métiers. De quoi donner des envies à certains étudiants ou rechercheurs d'emploi. En 2023, 80 000 visiteurs avaient foulé le parc d'exposition.

Des ateliers d'une trentaine de minutes sont également proposés aux visiteurs, sur des thématiques comme l'alternance, l'emploi, la reconversion professionnelle, etc. Un stand "village de l'orientation" regroupe sept pôles d'expertise. Par ailleurs, cette année, le Mondial des métiers accueille des épreuves de pré-sélection et de sélection régionale des WorldSkills dans plusieurs domaines.

