La région académique Auvergne-Rhône-Alpes renforce ses formations "pro-industrie"

Le nouveau projet Formation Pro Industrie AURA, imaginé dans le cadre de la réforme du lycée professionnel, est lauréat du programme France 2030 Compétences et Métiers d'avenir.

Dans le cadre de la réforme du lycée professionnel, la région académique Auvergne-Rhône-Alpes (AURA), franchit un nouveau cap dans la relation école-entreprise avec le Projet Formation Pro-Industrie, lauréat du programme Compétences et Métiers d'avenir.

Ce projet, d'une durée de trois ans, devrait permettre d'adapter et de renforcer l'offre de formation professionnelle pour les métiers de l'industrie, tout en restant aligné avec les objectifs de stratégie nationale de réindustrialisation. Budget total : 22 millions d'euros, dont 9,5 millions d'euros de subvention grâce à l'appel à projet Compétences et métiers d'avenir.

9 000 personnes supplémentaires formées

Avec ce projet, des transformations dans les pratiques pédagogiques seront entreprises, grâce notamment, à une formation des enseignants aux nouveaux équipements. Des environnements immersifs intégrant réalité augmentée et intelligence artificielle seront également mis en place, afin de faciliter l'apprentissage des gestes professionnels.

D'ici 2030, la région académique AURA espère former 9 000 personnes supplémentaires aux métiers de l'industrie. Pour cela, le projet Formation Pro Industrie, vise à augmenter le nombre de diplômés, en ouvrant de nouvelles places dans trois filières stratégiques. Parmi celles-ci, le numérique, l'énergie décarbonée et l'industrie verte. Ces ouvertures devraient permettre de former plus de 2 200 personnes supplémentaires dans le secondaire et plus de 1 500 dans le supérieur sur toute la durée du projet.

