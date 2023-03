La grève du 28 mars très peu suivie par les enseignants de l’académie de Lyon

La mobilisation des enseignants contre la réforme des retraites continue de baisser dans l’académie de Lyon. Ce mardi 28 mars, ils ne sont plus que 7,77% à débrayer selon le rectorat.

En une vingtaine de jours, la mobilisation des enseignants contre la réforme des retraites a très largement diminué, que ce soit au niveau local ou national. Le 7 mars, au lendemain des vacances d’hiver, pour la reprise du mouvement par les syndicats, ils étaient 33% à faire grève dans l’académie de Lyon, qui regroupe les départements de l’Ain, de la Loire et du Rhône.

Ce mardi 28 mars, pour la 10e journée de mobilisation de l’intersyndicale ils ne sont plus que 7,77% à débrayer, 1er et 2nd degrés confondus selon le rectorat. Soit moitié moins que jeudi dernier où ils étaient encore plus de 18% à faire grève à l’occasion de la 9e manifestation contre la réforme des retraites. Dans le détail, la grève est un peu plus suivie au niveau des collèges, où 11% des professeurs ont fait le choix de débrayer, alors que pour la totalité du second degré (lycées compris donc) la moyenne est de 9%.

Cinq lycées bloqués à Lyon

À noter que ce mardi matin cinq lycées lyonnais ont fait l’objet de blocages par des élèves : lycée Alexandre Lacassagne (Lyon 3), lycée Ampère (Lyon 2), lycée Saint-Just (Lyon 5), cité scolaire Antoine de Saint-Exupéry (Lyon 4) et Édouard Herriot (Lyon 6). D’après le rectorat, les élèves qui le souhaitaient ont pu assister aux cours, sauf au lycée Ampère où ils ont été annulés pour la matinée.

Lire aussi : A Lyon, plusieurs lycées bloqués contre la réforme des retraites