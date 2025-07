Les travaux de requalification de la place de la Liberté, à Bron, dans la métropole de Lyon, ont été lancés ce mercredi 9 juillet. Le rendu final de cette première phase est attendu d'ici fin 2026.

Ces dernières semaines, des vagues de chaleur ont touché la France et rendu de nombreux espaces invivables. Des îlots de chaleur, notamment en cœur de ville, que les passants ont tenté tant bien que mal de fuir. En centre-ville de Bron, c'est notamment le cas de la place de la Liberté, deuxième plus grande esplanade de la métropole lyonnaise, derrière Bellecour dans la capitale des Gaules.

Mais ce grand espace, aujourd'hui zone de stationnement ou lieu d'accueil du marché forain, entre dans une nouvelle ère puisque la Ville de Bron et la Métropole de Lyon ont lancé les travaux de requalification de la place, ce mercredi 9 juillet.

"L'idée et l'attente des Brondillants, c'était de transformer cette place et de la végétaliser"

Le futur mail piéton sera ombragé par les platanes existants. (@NB)

"C'est un parc-relais à ciel ouvert. L'idée et l'attente des Brondillants, c'était de transformer cette place et de la végétaliser, d'en faire un lieu de vie", salue Jérémie Bréaud (LR), maire de Bron. Au total, près de 2 000 m2 seront végétalisés d'ici à 2026, en plus des 1 000 m2 actuellement naturels et perméables.

"Partout où on l'on peut, notamment sur ces places qui ont pour fonction principal d'être du stationnement, on veut les transformer en espace public beaucoup plus végétalisé et apaisé", poursuit Béatrice Vessiller, vice-présidente écologiste à la Métropole de Lyon, en charge notamment de l'urbanisme. Et Bruno Bernard, président de la collectivité, d'ajouter : "Ce projet va dans le bon sens, il fait consensus". Et ce, malgré les profonds désaccords connus entre le maire de Bron et le président de la Métropole.

Un support d’usage autre que du stationnement

Une partie parking sera conservée au nord de la place de la Liberté. (@NB)

La suppression d'environ 50 % des places de parking (440 actuellement contre 238 à terme) marque un tournant pour cette place, qui sera désormais divisée en deux parties : l'une végétalisée, l'autre conservée pour le stationnement. "L’idée n’est pas de supprimer toutes les places de voiture", rappelle Jérémie Bréaud. Mais plutôt d'en faire un "support d'usage autre que de stationnement", précise Béatrice Vessiller.

Et donc, premièrement, d'en faire un lieu de passage grâce au mail piéton qui sera aménagé entre l'avenue Camille Rousset et l'avenue Franklin Roosevelt. Celui-ci s'alignera sur les deux rangées de platanes déjà existantes sur le côté est de la place (voir ci-dessous) et permettra de la relier au parvis de l'Hôtel de ville, grâce à la création d'un escalier et d'un espace de repos avec des bancs.

Des cellules commerciales à l'étude

Deuxièmement, l'objectif est d'en faire, à terme, un lieu d'activités pédagogiques (aire de jeux, zone de parc, fontaine) et de loisirs. "La nécessité était de relier les deux polarités commerciales : Camille Rousset et les commerces de l’avenue Franklin Roosevelt, proches du tramway. (...) Et assez rapidement, s'est fait jour l'idée de poursuivre cette liaison avec des cellules commerciales", annonce Stéphane Guillon, directeur d’aménagement urbain à Bron.

Une dizaine de cellules commerciales de 70 m2 (ou 5 cellules de 150 m2) sont à l'étude et seront intégrées, si la démarche aboutie, côté est, face à la place, le long du mail piéton. Le marché forain de 1 000 m, quant à lui, verra sa surface diminuée. Des projets d'adaptation, qui n'excluent pas une délocalisation partielle, sont actuellement sujets à discussion entre la municipalité et les forains.

La première phase de travaux, qui devrait se terminer fin 2026, est estimée à près de 2 millions d'euros (1,6 million pour la Métropole, 180 000 pour la Ville de Bron). La deuxième phase devrait être engagée lors du prochain mandat et concernera les potentiels cellules commerciales et l'aménagement du reste de la place.