LFI souhaite désarmer la police municipale : "Lamentable" selon Laurent Wauquiez

En déplacement ce jeudi 10 juillet à Bron, Laurent Wauquiez, conseiller spécial de la région Auvergne-Rhône-Alpes a évoqué la proposition des Insoumis de désarmer les polices municipales et démanteler les systèmes de vidéo protection en cas de victoire dans des villes en 2026. Des propos "lamentables" selon l'ancien président de région.

La question lui a été posée, quatre jours après les propos polémiques de l'Insoumise Mathilde Panot, dimanche soir sur le plateau de BFM TV. La présidente du groupe LFI à l'Assemblée nationale avait annoncé qu'en cas de victoire en 2026 au cours des prochaines élections municipales, les maires insoumis envisageaient de désarmer les polices municipales et de démanteler les systèmes de vidéo protection mis en place.

Des propos qualifiés de "lamentables" par Laurent Wauquiez, présent ce jeudi 10 juillet à Bron aux côtés du maire de la ville, Jérémie Bréaud (LR). "C'est l'exemple de ce qui est l'extrême gauche dans notre pays aujourd'hui. Ces gens sont complètement déconnectés de la réalité", a poursuivi l'ancien président de région qui visitait le pôle médical du quartier Terraillon.

"La sécurité, ce n'est pas un gros mot"

"La sécurité, ce n'est pas un gros mot. Et la façon dont Mélenchon et toute l'extrême gauche jettent le soupçon sur la police, c'est lamentable et même antirépublicain" estime le député de la Haute-Loire. "Nous, à Bron, on part du principe que la sécurité est à la base de tout" complète Jérémie Bréaud, l'édile de la commune. "Quand il n'y a pas de sécurité, vous ne pouvez rien faire. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit faire que ça" reprend, devant la presse, Laurent Wauquiez avant de conclure : "Il faut qu'on enlève l'extrême gauche de notre territoire à Lyon".

Ces propositions polémiques avaient été évacuées par les écologistes à Lyon, pourtant alliés des Insoumis dans la majorité municipale. "La police est armée depuis 2015, il n'est pas question de revenir là-dessus" nous avait expliqué la municipalité. Si Anaïs Belouassa-Cherifi, qui pourrait annoncer début septembre sa candidature aux municipales à Lyon, n'avait pas réagi à ces propos de Mathilde Panot, Gabriel Amard, député de la 6e circonscription du Rhône avait assumé, expliquant que si les Insoumis parvenaient à remporter Villeurbanne en mars prochain, ils feraient reculer la vidéosurveillance dans la ville et désarmeraient la police municipale.

Une politique à l'opposé du maire actuel de la commune, Cédric Van Styvendael. L'élu socialiste envisage lui de doubler le nombre de caméras de vidéosurveillance à Villeurbanne jusqu'en 2026. Insoumis, socialistes et écologistes : des alliés dans la métropole de Lyon qui pourraient se retrouver face à face dès le premier tour des municipales de 2026.

