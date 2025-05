Bron : une immense œuvre artistique prend place à Parilly

Dans le quartier de Bron Parilly, les habitants ont prêté leurs visages à une œuvre monumentale. L'opération Inside Out, imaginée par l’artiste JR et portée localement par Lyon Métropole Habitat, a transformé deux façades d’immeubles en galerie à ciel ouvert.

Mercredi 21 et jeudi 22 mai, le quartier de Bron Parilly a participé à un projet artistique peu commun. Grâce à l’opération Inside Out, projet artistique mondial lancé par l’artiste JR, 236 portraits en noir et blanc ont été collés sur les façades de deux immeubles emblématiques du quartier. Une initiative organisée par Lyon Métropole Habitat.

Au total, 128 portraits, format XXL (1m35 sur 90 cm), ont été apposés sur la façade de l’immeuble UC3, haute de 35 mètres et visible depuis le périphérique lyonnais. En parallèle, 108 visages ornent désormais l’UC6, au cœur même du quartier, sur une hauteur de 26 mètres. Deux fresques monumentales pour autant d’histoires personnelles, fièrement affichées.

"Le projet Inside Out s'inscrit en effet dans le cadre de l'opération de renouvellement urbain de Parilly, portée par la Métropole de Lyon, la ville de Bron et le bailleur social Lyon Métropole Habitat" explique ce dernier dans un communiqué de presse.

Depuis 2011, Inside Out a réuni plus de 570 000 participants dans 153 pays, à travers plus de 2 800 actions. Chaque portrait collé est aussi partagé en ligne, avec parfois un message audio, pour faire rayonner les voix locales à l’échelle mondiale.