À Bron, la place de la Liberté réaménagée d'ici 2026

Lors du conseil métropolitain qui s’est tenu hier, la Métropole de Lyon a validé le projet de réaménagement de la place de la Liberté à Bron. La première phase de travaux débutera avant 2026 pour un budget estimé à 2,2 milliards d’euros.

Hier, la Métropole de Lyon a validé le projet de réaménagement de la place de la Liberté à Bron lors du conseil métropolitain. Après une phase de concertation qui s’est déroulée entre mars et mai 2023, plus de 700 votes ont été récoltés sur le site internet du Grand Lyon. Le projet prévoit de réaménager 20 000 m² situés dans le centre-ville de Bron.

Favoriser "la ville du quart d’heure"

La place de la liberté, située entre la rue de Verdun, l’avenue Camille Rousset, l’avenue Franklin Roosevelt et la rue de la République sera transformée "afin d’offrir aux Brondillants un espace à vivre plus agréable, plus frais et accueillant." L’objectif est ainsi de rendre plus attractif le centre de Bron, mais également de favoriser "la ville du quart d’heure" détaille la Métropole de Lyon.

Lire aussi : Bron : plus de 700 logements étudiants seront construits à proximité de l'université Lyon 2

Plusieurs aménagements sont donc prévus. Il s’agira en premier lieu d’"améliorer les cheminement piétons sur et vers la place de la Liberté" tout en y développant une "animation commerciale" pour renforcer le lien entre les différents commerces des rues adjacentes. La place de la Liberté sera également végétalisée et les deux aires de jeux déjà existantes seront regroupées.

La première phase des travaux devrait débuter avant la fin du mandant, c’est-à-dire avant 2026, pour un budget prévisionnel de 2,2 milliards d’euros.