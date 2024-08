80 ans de la Libération : plusieurs grands moments prévus à Lyon

Le 3 septembre, la Ville de Lyon commémorera les 80 ans de la Libération. D’autres événements ponctueront les mois de septembre et d’octobre, avant l’inauguration du mémorial de la Shoah le 26 janvier.

La Ville de Lyon s’apprête à célébrer les 80 ans de la Libération le 3 septembre prochain. À cette occasion, la journée sera rythmée par plusieurs grands moments.

Cérémonie, parade et exposition

Le rendez-vous est donné à 16h15 sur la place Bellecour pour une cérémonie de commémoration en présence de Henry Peyrelongue, commandeur de la Légion d’honneur, et de Roger Leroy, chevalier de la Légion d’honneur, tous les deux anciens résistants. Plusieurs bataillons et régiments seront également présents. Les Lyonnais seront ensuite invités à rejoindre l’Hôtel de Ville où des véhicules d’époques seront exposés sur la place des Terreaux, en collaboration avec le Musée Malatre. À 18h30, une grande parade festive déambulera dans la rue Edouard Herriot accompagnée par la fanfare de la musique d’artillerie et des danseurs des années 1940.

À 19 heures, la mairie sera ouverte au public pour une soirée de célébration "dans une ambiance joyeuse de bal populaire", promet la municipalité. Des élèves de l’école Berthelot présenteront leurs travaux réalisés pendant l’année scolaire, notamment des vidéos de témoignages de Raymond Drevet, Fortunée Metz et Hélène Akierman, témoins de la Libération en 1944. L’exposition "Lyon libérée" mettra en avant la ville du printemps 1944 à la Libération. Elle sera par ailleurs visible en accès libre tous les week-ends de septembre et jusqu’aux Journées européennes du Patrimoine les 20 et 21 septembre.

Une commémoration qui se poursuit jusqu’en janvier 2025

La Ville de Lyon commémorera les 80 ans de la Libération tout au long de cette fin d’année. Dès le 5 septembre, une conférence littéraire sur Missak Manouchian, résistant lyonnais rentré au Panthéon avec sa femme Mélinée le 21 février dernier, est organisée à l’Hôtel de Ville à 18 heures. Les inscriptions sont déjà ouvertes. Le 6 septembre, la municipalité rendra hommage à Antoine de Saint-Exupéry à l’occasion du 80e anniversaire de sa mort lors de deux tables rondes sur la place de l’écrivain face aux défis actuels de notre société. L’événement est également accessible sur inscription.

Le 7 septembre, le quartier de Vaise, dans le 9e arrondissement, célébrera également la Libération. Une cérémonie mémorielle se déroulera à 11 heures devrait la Stèle des morts avant un concert de carillons à 12 heures. Les 21 et 22 septembre l’exposition "Ces résistants oubliés" sera visible à l’Hôtel de Ville à l’occasion des Journée européennes du Patrimoine. Réalisée par Kamel Mouellef et Brahim Zennaf, l’exposition rend hommage aux hommes et femmes de l’Empire colonial français ayant combattu l’occupation nazie pendant la Seconde Guerre mondiale.

L’école Berthelot (7e arr.) sera rebaptisée École Denise Domenach le 10 octobre en l’honneur de cette Lyonnaise entrée dans la résistance à l’âge de 15 ans et décédée le 19 juillet 2020. Le travail de mémoire des élèves de CM2 sera dévoilé à cette occasion. Enfin, le mémorial de la Shoah sera inauguré sur la place Carnot (2e arr.) le 26 janvier prochain lors de la commémoration des 80 ans de la libération du camp d’Auschwitz.

