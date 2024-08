À Lyon et Villeurbanne, des modifications de dates pour les déchèteries mobiles

Tous les mois, la Métropole de Lyon déploie dans Lyon et Villeurbanne différents lieux de collecte de déchets. En septembre, des changements de dates sont à prévoir.

Mis en place tous les mois à Lyon et Villeurbanne, le service de déchèteries mobile de la Métropole de Lyon va connaître des changements de dates dès le mois de septembre.

Les objets acceptés sont les meubles, les petits appareils électriques, les papiers et cartons, les métaux, les encombrants et le bois. En revanche, les déchets verts, les gravats et de déchets de chantier, les déchets dangereux, les gros appareils d’électroménagers et écrans ne seront pas ramassés.

Des dons sont aussi possibles s’ils sont en bon état. Le multimédia et appareils électriques, l’ameublement et la décoration, la vaisselle, les livres, les jouets et loisirs sont acceptés. Les vêtements, le linge et les chaussures seront refusés.

Les lieux de collecte à Lyon

Lyon 1er : place Gabriel Rambaud, chaque 1er vendredi du mois (de 14 à 20 heures), soit le 6 septembre (à la place du 1er novembre, jour férié), 4 octobre, 15 novembre, 3 janvier, 7 février, 7 mars, 4 avril, 2 mai et 6 juin ;

: place Gabriel Rambaud, chaque 1er vendredi du mois (de 14 à 20 heures), soit le 6 septembre (à la place du 1er novembre, jour férié), 4 octobre, 15 novembre, 3 janvier, 7 février, 7 mars, 4 avril, 2 mai et 6 juin ; Lyon 3e : place Bahadourian, chaque 3ème samedi du mois (de 10 à 16 heures), soit le 21 septembre, 19 octobre, 16 novembre, 21 décembre, 18 janvier, 15 février, 19 avril, 17 mai et 21 juin ;

: place Bahadourian, chaque 3ème samedi du mois (de 10 à 16 heures), soit le 21 septembre, 19 octobre, 16 novembre, 21 décembre, 18 janvier, 15 février, 19 avril, 17 mai et 21 juin ; Lyon 4e : place du Commandant Arnaud, chaque 3ème mercredi du mois (de 14 à 20 heures), soit le 18 septembre, 16 octobre, 20 novembre, 18 décembre, 15 janvier, 19 février, 19 mars, 16 avril, 21mai et 18 juin ;

: place du Commandant Arnaud, chaque 3ème mercredi du mois (de 14 à 20 heures), soit le 18 septembre, 16 octobre, 20 novembre, 18 décembre, 15 janvier, 19 février, 19 mars, 16 avril, 21mai et 18 juin ; Lyon 5e : place Benoît Crépu, chaque 2ème vendredi du mois (de 14 à 20 heures), soit le 13 septembre, 11 octobre, 8 novembre, 13 décembre, 24 janvier, 28 février, 28 mars, 25 avril, 2 mai et 27 juin ;

: place Benoît Crépu, chaque 2ème vendredi du mois (de 14 à 20 heures), soit le 13 septembre, 11 octobre, 8 novembre, 13 décembre, 24 janvier, 28 février, 28 mars, 25 avril, 2 mai et 27 juin ; Lyon 6e : place Elmaleh, chaque 4ème mercredi du mois (de 14h30 à 20 heures), soit le 25 septembre, 23 octobre, 27 novembre, 18 décembre (à la place du 25 décembre, jour férié), 22 janvier, 26 février, 26 mars, 23 avril, 28 mai et 25 juin ;

: place Elmaleh, chaque 4ème mercredi du mois (de 14h30 à 20 heures), soit le 25 septembre, 23 octobre, 27 novembre, 18 décembre (à la place du 25 décembre, jour férié), 22 janvier, 26 février, 26 mars, 23 avril, 28 mai et 25 juin ; Lyon 7e : place du Prado, chaque 4ème samedi du mois (de 10 à 16 heures), soit le 28 septembre, 26 octobre, 23 novembre, 28 décembre, 25 janvier, 22 février, 22 mars, 26 avril, 24 mai et 28 juin ;

: place du Prado, chaque 4ème samedi du mois (de 10 à 16 heures), soit le 28 septembre, 26 octobre, 23 novembre, 28 décembre, 25 janvier, 22 février, 22 mars, 26 avril, 24 mai et 28 juin ; Lyon 8e : place Ambroise Courtois, chaque 3ème vendredi du mois (de 14 à 20 heures), soit le 20 septembre, 18 octobre, 15 novembre, 20 décembre, 17 janvier, 21 février, 21 mars, 18 avril, 16 mai et 20 juin ;

Les lieux de collecte à Villeurbanne

Villeurbanne – Wilson : place Wilson, chaque 2ème samedi du mois (de 10 à 16 heures), soit le 14 septembre, 12 octobre, 9 novembre, 14 décembre, 11 janvier, 8 février, 8 mars, 12 avril, 10 mai et 14 juin ;

: place Wilson, chaque 2ème samedi du mois (de 10 à 16 heures), soit le 14 septembre, 12 octobre, 9 novembre, 14 décembre, 11 janvier, 8 février, 8 mars, 12 avril, 10 mai et 14 juin ; Villeurbanne – Gratte-Ciel : place Chanoine-Boursier, chaque 2ème mercredi du mois (de 14 à 20 heures), soit le 11 septembre, 9 octobre, 13 novembre, 11 décembre, 8 janvier, 12 février, 12 mars, 9 avril, 14 mai et 11 juin ;

: place Chanoine-Boursier, chaque 2ème mercredi du mois (de 14 à 20 heures), soit le 11 septembre, 9 octobre, 13 novembre, 11 décembre, 8 janvier, 12 février, 12 mars, 9 avril, 14 mai et 11 juin ; Villeurbanne – Passementiers : place Passementiers, chaque 4ème vendredi du mois (de 14 à 20 heures), soit le 27 septembre, 25 octobre, 22 novembre, 27 décembre, 24 janvier, 28 février, 28 mars, 25 avril, 23 mai et 27 juin.

