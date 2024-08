Villeurbanne célébrera les 80 ans de la Libération le 7 septembre

Commémorés dans le Rhône, les 80 ans de la Libération seront célébrés le samedi 7 septembre à Villeurbanne. Défilé, lectures et concert seront organisés.

Après Lyon le 3 septembre, Villeurbanne commémorera les 80 ans de la Libération le samedi 7 septembre prochain. À cette occasion, plusieurs moments forts se dérouleront tout au long de la journée. Dès 9 heures, des gerbes seront déposées devant le monument de l’insurrection sur la place Anthonioz-de-Gaulle, suivi à 9h30 par une défilé d’anciens véhicules sur le cours Émile Zola.

Le rendez-vous est ensuite donné à 10h30 sur la place Lazare-Goujon pour une lecture de textes en musique avec l’École nationale de musique afin de rendre hommage aux résistants. Une exposition réalisée par les élèves de l’école Jean-Zay sera également visible à l’hôtel de ville.

Dans l’après-midi, un concert d’orgue se déroulera à 13 heures en salle du conseil et des mariages, avant une conférence sur l’insurrection et la Libération à 14 heures. Des visites "Les Barricades étaient là" seront organisées toutes les 30 minutes par la compagnie Il était une fois. Enfin, de 17 heures à 20 heures, une guinguette festive, des ateliers de swing et un concert du Holy Bounce Orchestra animeront cette fin de journée. L’entrée est gratuite pour tous.

Plus d’informations sur le site de l’événement.