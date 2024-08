Lyon : une septuagénaire décède à l’hôpital, sa fille aurait voulu mettre fin à ses souffrances 

Samedi 24 août, une femme de 71 ans est décédée à l’hôpital Lyon Sud de Pierre-Bénite. Une dose mortelle de morphine lui aurait été administrée par sa fille qui a été placée en garde à vue.

Samedi 24 août, une dame âgée de 71 ans a été retrouvée morte dans son lit à l’hôpital Lyon Sud de Pierre-Bénite, près de Lyon. Selon nos confrères de Lyon Mag, la patiente qui se trouvait au sein du service de dermatologie aurait reçu une surdose de morphine entraînant sa mort.

Dépêchée sur place, la police a alors rapidement placé en garde à vue la fille de la victime qui serait à l’origine du geste. Elle aurait en effet avoué les faits et confié avoir voulu mettre fin aux souffrances de sa mère, en accord avec les deux autres enfants de la victime, eux aussi placés en garde à vue.

Contacté, le parquet de Lyon indique qu'une information judiciaire a été ouverte pour "meurtre sur ascendant". Deux personnes ont par ailleurs été mises en examen et placées sous contrôle judiciaire, "conformément aux réquisitions du parquet de Lyon". Et ce dernier de préciser : "L’enquête, désormais confiée à un juge d’instruction, devra déterminer les circonstances exactes de la commission de ce crime et de son contexte."