Mercredi 21 février, à l’occasion de l’entrée au Panthéon du couple de résistants arméniens Missak et Mélinée Manouchian, un hommage était organisé à Lyon.

Plus d’une centaine de personnes était réunie, mercredi après-midi, à Bellecour, devant la sculpture du Veilleur de Pierre (qui accompagne les inscriptions des noms de cinq fusillés en 1944, les lieux de massacre en Rhône-Alpes durant la Seconde Guerre mondiale, ceux des camps de concentration et d’exterminations des nazis), pour rendre hommage au couple de résistants arméniens, Missak et Mélinée Manouchian. Une date symbolisant leur entrée au Panthéon, ce 21 février 2024.

Organisé par la fédération rhodanienne du Parti communiste français (Missak et Mélinée Manouchian étaientt encartés au PCF) ainsi que l’Union culturelle française des Arméniens de France (UCFAF) et l’Institut CGT d’histoire sociale du Rhône, l’hommage était avant tout politique.

Lire aussi : L’inéluctable assimilation des Arméniens

"Une reconnaissance tardive mais indispensable"

Raphaël Debu, conseiller métropolitain et secrétaire du Parti communiste du Rhône, a salué "une reconnaissance tardive mais indispensable, non seulement de la résistance communiste, mais également de toutes les femmes et de tous les hommes nés sur un autre sol que le nôtre et qui s’engagèrent à défendre sur leur vie, l’honneur et la liberté de leur patrie d’adoption."

Lire et voir aussi : "Manouchian représente ce qu'il y a de plus noble dans l'engagement de la résistance"

Un sentiment que partage Françoise, présente cet après-midi. "Je suis communiste depuis que je suis jeune, c’était important pour moi de venir et de rendre hommage à nos camarades qui se sont battus pour la France", déclare-t-elle. Également venue sur la place Bellecour, Mariame, d’origine arménienne, exprime avec émotion qu’"il était temps que l’on reconnaissance les étrangers, notamment Missak et Mélinée, qui se sont battus contre les nazis pour défendre leur terre d’adoption."

"Missak et Mélinée Manouchian reflètent par leurs parcours, leurs idéaux et leur courage, tous les emblèmes d’une nation ouverte et fraternelle composée de valeurs républicaines universelles (...)" Martial assi, ancien maire (PCF) de Givors Tweet

Dénoncer un "climat rance"

Durant leur prise de parole respective, tous ont dénoncé "ceux qui entretiennent des confusions historiques coupables afin de faire oublier de quel côté était engagée leur famille politique" ainsi que la dichotomie entre "la République qui célèbre aujourd’hui le rôle des étrangers dans la libération de la France" et un "climat rance où la haine se diffuse impunément dans le débat public."

Martial Passi, ancien maire (PCF) de Givors @CM

La loi Immigration a notamment été visée, jugée "scélérate, raciste et réactionnaire." Pour Martial Passi, ancien maire (PCF) de Givors, "Missak et Mélinée Manouchian reflètent par leurs parcours, leurs idéaux et leur courage, tous les emblèmes d’une nation ouverte et fraternelle composée de valeurs républicaines universelles (…), à l’exact opposé de celle voulue par l’extrême droite et tous les porteurs de haine",

L’hommage s’est terminé peu après 16 heures sur la place Bellecour au son de L'Internationale, chant révolutionnaire communiste.