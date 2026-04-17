Trésor méconnu du patrimoine lyonnais, le cartulaire de l'Île Barbe sera présenté lors d’une conférence et d’une exposition aux Archives départementales du Rhône et de la métropole de Lyon du 23 au 25 avril.

Après la vente du château de l'Ile Barbe, le site historique lyonnais n'a pas fini de faire parler de lui. Le cartulaire, un long rouleau d'une longueur de 33 mètres dressé en 1367, va faire l'objet d'une conférence le 23 avril, et d'une exposition du 23 au 25 avril à l'initiative des archives départementales et métropolitaines.

Plus précisément, ce vestige, issu des archives de l'abbaye, constitué de 43 peaux cousues entre elles, constitue l'un des plus longs parchemins de France. Faisant l'objet d'une restauration approfondie, ce document pèse une dizaine de kilogrammes. De plus, du 17 septembre au 2 novembre 2026, une exposition consacrée au travail de l’atelier de restauration des Archives présentera plusieurs documents, dont ce grand cartulaire-rouleau.

Ajouté à cela, une conférence, qui se déroulera ce jeudi 23 avril de 18 h à 19 h 30, aura pour but d'expliquer l'origine de ce cartulaire, ainsi que ce contenu. A noter la présence de Bruno Galland, directeur des archives du département du Rhône et de la métropole de Lyon.

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Exposition du 23 au 25 avril

Informations pratiques :

Visites libres de 10h à 17h.

Présentations de 15min sur réservation le samedi 25 avril à 10h, 11h, 12h, 14h, 15h et 16h.

Salle de lecture des Archives.

Conférence le 23 avril

Informations pratiques :

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.

Dans l'auditorium des Archives.