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Tram-train de l'Ouest lyonnais
Tram-train de l’Ouest lyonnais

4 kilomètres de voies en travaux : le tram-train de l'Ouest lyonnais paralysé cet été

  • par Romain Balme

    • Dès le 6 juillet, les lignes de tram-train reliant l'Ouest lyonnais à la gare de Lyon Saint-Paul seront impactées par des travaux sur les voies. Budget total du chantier, 20,5 millions d'euros.

    Alerte sur les lignes de tram-train, qui relient l’Ouest lyonnais depuis la gare de Lyon Saint-Paul, en direction de Brignais et Sain-Bel. A partir du 6 juillet, SNCF Réseau réalisera des travaux sur les voies, entrainant une interruption du trafic ferroviaire. Selon le Progrès, les gares resteront tout de même ouvertes. Le calendrier de ces travaux a été annoncé ce mercredi 3 juin, lors d'une réunion publique à Tassin-la-Demi-Lune. Budget prévu : 20,5 millions d'euros.

    Du 6 juillet au 21 août inclus, la commune accueillera un chantier de jour comme de nuit, de 20 heures à 4 heures du matin puis de 4 à 12 heures. Au coeur de cette opération, la"régénération" de quatre kilomètres de voies ferrées. A noter qu'une seconde phase est prévue à l’été 2027. Des travaux préparatoires auront lieu dès ce lundi 8 juin, afin d'évacuer les vieux matériaux et d'approvisionner les nouvelles traverses ainsi que les rails. Ces quatre kilomètres qui font l'objet de ce chantier sont répartis en deux parties. La première de 3,5 kilomètres relie la gare de Tassin bourg et celle de Charbonnières. Concernant, les 500 mètres restants, concentrés à Tassin et l'Arbresle, les travaux auront lieu l'été prochain.

    Des riverains inquiets des nuisances, des autocars pour combler la brèche

    Lors de cette réunion, les riverains ont questionné le fait de réaliser ces travaux la nuit. Intervention justifiée par SNCF Réseau, qui met en avant que certaines manoeuvres ne peuvent être faites de jour en raison de la chaleur.

    Concernant l'interruption du trafic ferroviaire, des autocars seront mis à disposition des voyageurs des deux lignes impactées sur les horaires habituels des tram-train. Pour rappel, la ligne Lyon Saint Paul- Sain-Bel accueille chaque année 5 400 voyageurs.

    Lire aussi : Lyon : aucun train ne desservira Perrache ce week-end

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