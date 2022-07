36 degrés attendus à Lyon ce lundi, la canicule s’installe

La vague de chaleur qui touche la France depuis plusieurs jours continue de s’intensifier à Lyon où les plus fortes températures sont attendues en ce début de semaine, alors que le département est placé en vigilance orange canicule. Jusqu’à 36 degrés sont annoncés à Lyon ce lundi.

Ce lundi 18 juillet la carte de la France se colore de rouge, orange et jaune selon les niveaux de la vigilance canicule activés dans les départements. Dans le Rhône, l’alerte est au niveau orange depuis dimanche à 16 heures alors que l’épisode le plus intense de la cette vague de chaleur est attendu en ce début de semaine.

Après un week-end déjà très chaud, le mercure devrait continuer de grimper entre Rhône et Saône ce lundi où 36 degrés sont annoncés par Météo France à partir de 16 heures et au moins jusqu’à 19 heures, soit plus de 7 degrés par rapport aux moyennes de saison. Le reste de la journée sera loin d’être plus frais. À 7h30 le thermomètre indiquait déjà 20°c et 30°c à midi.

Une nuit très chaude à venir

Les températures devrait commencer à baisser à partir de 20 heures, mais durant la nuit elles seront tout de même comprises entre 28°c à minuit et 23°c, au plus bas, à 5 heures du matin. Selon Météo France cette nuit qui s’annonce très chaude sera liée à "un vent du sud qui se lève".

Mardi la journée devrait encore être caniculaire dans le département du Rhône où le mercure se rapprochera encore un peu plus de la barre des 40 degrés avec au moins 37°c annoncés dans l’après-midi et des rafales de vent importantes. La vague de chaleur devrait se faire moins oppressante à partir de mercredi, mais prudence tout de même car "l'épisode caniculaire se prolonge jeudi et vendredi en Rhône-Alpes", prévient Météo France.

Les gestes à suivre pour se protéger

Pour se protéger de la chaleur il est recommandé de suivre quelques bonnes pratiques :

Buvez régulièrement de l'eau sans attendre d'avoir soif ;

Rafraîchissez-vous et mouillez-vous le corps (au moins le visage et les avant-bras) plusieurs fois par jour ;

Évitez de sortir aux heures les plus chaudes (11-21 heures en cas de canicule) ;

Préférez les activités sans efforts aux heures les plus chaudes ;

Maintenez votre logement frais (fermez fenêtres et volets la journée, ouvrez-les le soir et la nuit s'il fait plus frais) ;

Si votre logement ne peut pas rester frais, passez plusieurs heures par jour dans un lieu frais (cinéma, bibliothèque municipale, supermarché, musée, salle rafraîchie...) ;

Ne buvez pas d’alcool ;

Mangez en quantité suffisante des plats légers et riches en eaux (fruits et légumes) ;

Portez des vêtements légers amples et clairs et un chapeau en extérieur ;

Prenez régulièrement des nouvelles de vos proches, surtout les plus fragiles.

Par ailleurs, des registres sont ouverts dans les communes pour recenser les personnes âgées et handicapées isolées qui pourraient avoir besoin d'aide lors de cette période à risque. De même, "les maraudes et distributions d’eau organisées par la Croix Rouge seront renforcées auprès des personnes sans-abri, particulièrement vulnérables aux fortes chaleurs en milieu urbain", précise la préfecture du Rhône.

