À l'ouest de Lyon, l'autoroute A89 sera fermée de nuit mardi 26 et mercredi 27 mars en raison de travaux menés dans le tunnel de Violay.

Une nouvelle fermeture s'ajoute à la liste des axes routiers en travaux. Le tronçon de l’A89 situé entre les échangeurs de Tarare-centre et Balbigny sera fermé les nuits de mardi et mercredi. Des travaux de maintenance seront en effet menés dans le tunnel de Violay dès 20 heures et jusqu'à 6 heures du matin ces deux soirs.

Lire aussi : Travaux sur l'A7 : plusieurs fermetures à prévoir cette semaine au sud de Lyon

Des déviations à suivre

Afin de limiter l'impact sur la circulation, les opérations se feront de nuit. Menées chaque année, elles visent à contrôler les éclairages, la signalisation, la vidéosurveillance et la ventilation. La circulation sera donc coupée en direction de Lyon ce mardi et en direction de Clermont-Ferrand mercredi.

Pendant les deux nuits, des déviations guideront les automobilistes pour quitter l'A89 et la rejoindre au-delà du tronçon. Pour se rendre à Lyon, les conducteurs devront sortir à Balbigny pour suivre la RN82 et la RN7. Ils pourront réintégrer l'autoroute via l'échangeur Tarare-centre. En direction de Clermont-Ferrand, ils suivront le même itinéraire mais inversé.