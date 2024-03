La ville de Lyon a adopté sa première stratégie de transition écologique du patrimoine (STEP) avec pour objectif de réduire d'un quart son empreinte énergétique.

L'objectif se veut ambitieux. D'ici 2030 la ville de Lyon veut réduire d'un quart la consommation d'énergie de ses 350 bâtiments les plus consommateurs et la diviser par deux en 2050. Pour cela, la commune a adopté sa première stratégie de transition écologique du patrimoine (STEP). Cette dernière ambitionne de "baisser les émissions de gaz à effet de serre, contenir les factures et préserver la santé des Lyonnais" explique la ville dans un communiqué de presse.

Cette STEP, qui s'inscrit dans le Plan Climat de la Ville de Lyon et la démarche de neutralité climatique du territoire Lyon 2030, établit 4 actions à combiner dans les prochaines années : "la généralisation progressive des rénovations thermiques globales performantes des bâtiments publics, de multiples travaux d’efficacité énergétique, la mise en œuvre d’un plan ambitieux de sobriété, ainsi que le développement des énergies renouvelables."

21 millions d'euros par an

Depuis 4 ans, la ville de Lyon a rénové une douzaine de bâtiments lui appartenant, parmi lesquels la patinoire Baraban, la bibliothèque de la Part-Dieu ou encore le groupe scolaire Veyet. L'éclairage LED a été généralisé dans la plupart des bâtiments municipaux et l'isolation des bâtiments renforcés. "L’enveloppe budgétaire annuelle consacrée à ces travaux a été augmentée de 50% sur ce mandat pour atteindre 21 millions d’euros annuels" explique la mairie. Des investissements qui selon la Ville, devraient en partie être remboursés par les économies d'énergie faites grâce à ces différents travaux.

