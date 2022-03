3 écoles de Lyon qualifiées pour les finales de la Saint-Gobain Football Cup

La 10e édition de la Saint-Gobain Football Cup, la Coupe de France des écoles de Commerce et d’Ingénieurs, approche de son dénouement. Trois établissements de Lyon participeront aux finales fin avril.

Ce samedi 26 mars se tenait la finale régionale de la Saint-Gobain Football Cup à Tola-Vologe. Cette compétition, réservée aux étudiants et étudiantes des Écoles de Commerce et d’Ingénieurs, vit actuellement sa 10e édition. Sur l'ancien terrain d'entraînement de l'Olympique lyonnais, plusieurs équipes (8 féminines, 10 masculines) se sont disputées un billet pour les finales de ce tournoi considéré comme une Coupe de France.

Finales du 22 au 24 avril

Quatre formations issues d'écoles de Lyon, les garçons de l'EM et de l'INSA, ainsi que les filles de l'ENTPE et de l'EM y participaient. Les trois dernières ont gagné le droit de disputer la dernière manche à Clairefontaine (Yvelines) du 22 au 24 avril. Elles ont battue respectivement Polytech Nancy (4-3), ENSEA Cergy (7-0) et Toulouse BS (5-3).

En revanche, les garçons de l'EM, qui ont remporté la Saint-Gobain Football Cup en 2016, 2017 et 2018 ont perdu face à Grenoble EM (2-3).