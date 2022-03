Lyon : hôtel de ville, théâtre des Célestins, palais de la Bourse... les lumières vont s'éteindre ce samedi

A partir de 20h30 samedi, les lumières de plusieurs bâtiments et monuments de Lyon vont s'éteindre. Tout cela est fait dans le cadre d'une mobilisation mondiale en faveur de la planète.

L'opération #Earthhour est organisée par l’ONG internationale WWF. Dans ce cadre, plusieurs bâtiments couperont leurs lumières ce samedi. En vigueur dans plusieurs villes du monde, cet événement aura notamment un impact à Lyon. Ainsi, hôtel de Ville, le théâtre des Célestins, le palais de la Bourse et plus de 350 autres sites emblématiques seront plongés dans le noir à partir de 20h30.

Pour cette 16e édition, la municipalité lyonnaise a souhaité montrer son engagement en faveur de la planète. "Par cette action de sensibilisation et d’interpellation, la Ville de Lyon affirme que la lutte contre le changement climatique est une priorité qui nous concerne toutes et tous. Notre plan climat doit conduire Lyon à la neutralité climatique en 2030, par la sobriété et les énergies renouvelables, a expliqué Sylvain Godinot, adjoint au maire délégué à la transition écologique et au patrimoine. Notre ville doit s’adapter, et lutter contre la pollution lumineuse, qui est l’un des axes de travail de la refonte de notre plan lumière alliant sobriété, création artistique, qualité du paysage nocturne et innovation."

L'éclairage des rues sera maintenu

A noter que l’éclairage fonctionnel des rues sera maintenu. Pour rappel, Villeurbanne a également choisi, comme chaque année, de prendre part à cette opération #Earthhour.