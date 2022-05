Débutée en 2003, la grande transformation du quartier de Confluence se poursuit jusqu'en 2030. Les travaux entamés depuis la fin de la phase 1 et le début de la deuxième phase en 2018 avancent bien. En atteste l'ouverture de la salle du marché gare au grand public prévue pour septembre 2022. Explications.

Confluence poursuit sa grande transformation. Les travaux de la phase 2 du quartier de la Confluence ont bien débuté et entrent dans leur deuxième phase jusqu'en 2030. 258 millions d'euros ont déjà été dépensés pendant la phase 1 sur une surface de 41 hectares. Des dépenses colossales qui permettent un aménagement urbain imaginé par la Métropole et la Ville de Lyon. Des exemples déjà réalisés ? La piétonnisation partielle du cours Charlemagne ou l'aménagement d'espaces publics végétalisés dans le secteur.

Depuis 2018, la phase 2 a débuté. Point d'étape des projets qui prennent fin en 2022.

Le marché gare, ouverture en septembre 2022

Au nord de la Confluence, sur le site de l'ancien marché gare, les travaux engagés par la Ville et la Métropole doivent livrer une nouvelle entrée du nouveau quartier du Marché. Ouverte en 2006 pour la MJC Confluence, la salle du marché gare accueille depuis 15 ans des concerts, des résidences d'artistes mais également différentes autres actions culturelles du territoire. Jointure entre le nouveau quartier de Confluence, toujours en construction, et le quartier historique de Perrache, le bâtiment est en rénovation depuis 2018. Bonne nouvelle : la livraison prévue pour septembre 2022 semble être dans les temps. Le maire de Lyon, Grégory Doucet l'affirme : "J’ai le plaisir de vous annoncer que la salle du marché Gare (SMAC) à Confluence sera ouverte dès septembre 2022".

L'établissement du 2e arrondissement, labellisé scène de musique actuelle (SMAC), pourra désormais accueillir 400 personnes (contre 300 auparavant) dans ses 1 600 m2. "C'est un bâtiment de la plus haute qualité environnementale. On a voulu le meilleur en termes de rénovation énergétique", assure l’édile écologiste.

Fin avril, les travaux réalisés donnaient déjà satisfaction. La pose des panneaux miroir sous le porche était effectuée, la scène, l'estrade et les panneaux acoustiques de la salle de concerts étaient déjà en place. Côté environnemental, la végétalisation promise sur le toit était également déjà réalisé.

Moderniser la salle de concert, enjeu de cette rénovation

Derrière les enjeux environnementaux qu'implique la rénovation du bâtiment du marché gare, la Ville de Lyon et la Métropole ont aussi souhaité conserver "l'architecture de ce patrimoine [...] emblématique" du quartier. "La préservation des façades historiques et l’intégration de matériaux plus contemporains formeront un ensemble minéral sobre et cohérent, témoin du passé industriel du site", peut-on lire sur le site de la Confluence. "Nous avons décidé de rouvrir ces ouvertures pour ouvrir le bâtiment sur l'extérieur", martèle Véronique Rocher, architecte à l'agence Carte Blanche, en charge de la rénovation du bâtiment. "Visuellement, il y aura une interaction entre les usagers, le public et les passants sur la place", poursuit-elle.

Cette place évoquée par Véronique Rocher doit également être livrée en 2022. La place Hubert Mounier, grande de 2 500 m2, sera en lien avec la salle du marché gare. "Les lieux de passage et d'attentes seront gérés avec fluidité et sécurité", conclut finalement Lyon Confluence.

Trois orientations en matière de politique culturelle guideront la programmation de ce marché gare nouvelle génération, avec un "focus sur la création artistique, l’émancipation de chacun et la transition écologique". Le premier groupe de musique à en profiter ? Tropical Fuck Storm, un groupe de rock australien le 28 septembre 2022. Le reste de la programmation est à retrouver ICI.

Pour rappel, ce sont 384 millions d'euros supplémentaires qui ont été injectés dans la phase 2 du projet d'aménagement de Confluence.

