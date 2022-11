Théâtre : "Les Antipodes" à La Mouche de Saint-Genis-Laval

À La Mouche, on accueille fidèlement le théâtre génial et atypique des tg STAN.

La preuve : la dernière création des Flamands frappadingues – accompagnés à l’occasion par le Canine Collectif –, Les Antipodes, est à l’affiche à Saint-Genis-Laval.

Le sujet : quelle histoire va-t-on raconter demain ? Question que se posent neuf scénaristes réunis autour d’une table dans une salle d’écriture.

Pour dénicher la perle, ils ne doivent rien exclure : tout est potentiellement matière à exploiter. Ils dissèquent tous les récits de société, des mythes les plus anciens à leurs histoires les plus intimes. Les frontières entre réalité et fiction deviennent alors poreuses. Ils s’enfoncent toujours plus loin à la recherche du monstrueux.

Les Antipodes – Le 15 novembre à La Mouche, Saint-Genis-Laval