L'Agence régionale de santé d'Auvergne-Rhône-Alpes finance des dispositifs de soutien aux établissements médico-sociaux afin d’assurer une continuité de soins.

La période estivale nécessite une anticipation des absences des professionnels de santé et une organisation spécifique de la part des acteurs du système de santé. Malgré ces précautions, certains établissements se retrouvent en difficulté en raison du manque de personnel. C'est notamment le cas de l'hôpital de Saint-Vallier, dans la Drôme, qui se retrouve forcé de fermer temporairement son service d'urgence en août.

Pour éviter d'en arriver à ce type de situations, l'Agence régionale de santé (ARS) Auvergne-Rhône-Alpes propose aux établissements médico-sociaux différents leviers et dispositifs pour faciliter le recrutement de professionnels pendant la période estivale de 2023. Une partie est financée directement par l’Agence ou par l’assurance-maladie.

Mutualisation des professionnels de santé

Est ainsi proposée une mutualisation des professionnels entre établissements. Les établissements et services médico-sociaux, services à domicile ou centres hospitaliers peuvent faire appel mutuellement à des professionnels mobilisables d'autres structures, permettant ainsi de décharger les plus fragiles.

Cependant, jongler avec le personnel ne suffit pas. C'est donc vers les étudiants des filières paramédicales que se tourne l'ARS. En effet, ce sont les postes d'aides-soignants, d’accompagnants éducatifs et sociaux, d’infirmiers et de médecins coordonnateurs qui sont les plus concernés par ce manque de personnel.

Prime mensuel de 250 euros cet été

Les jeunes, volontaires pour assurer des remplacements sur des postes d’aides-soignants, pourront disposer d’une prime mensuelle de 250 euros pour les mois de juillet et août, en plus de leur rémunération. Cette prime est entièrement financée par l’ARS. La possibilité est ouverte aux structures de recourir à des contrats de vacation avec des professionnels médicaux et paramédicaux libéraux ou exerçant en centre de santé.