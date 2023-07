A l'occasion des les 25 ans de la Maison du terroir beaujolais, Beaujeu est en fête, dimanche 23 juillet, entre stands d'artisans locaux et concours de peinture.

Beaujeu est en fête dimanche 23 juillet, à l'occasion des 25 ans du site touristique La Maison du terroir beaujolais. Deux évènements s'y conjuguent : "Beaujeu sur toile" et "Les Artisans de l'été".

Avec les "Artisans de l'été", c'est l'occasion pour les artisans de présenter leur art : poteries, bijoux, textiles, savons. Les stands se tiennent entre 10h et 19h dimanche 23 juillet.

Sur la place de l'Hôtel de Ville se mêleront ainsi un marché de produits régionaux, des stands de créateurs et artisans locaux, d'auteurs locaux, des jeux en bois, des stands de restauration... L'Amicale des seniors de Beaujeu y tient également une buvette.

Des horaires à retenir ? Entre 10h et 13h, un atelier de maquillages, ongles et tatouages éphémères est tenu par Family Nature. La Maison du terroir beaujolais propose aussi une visite commentée en entrée libre, à 15h30, pour découvrir l'exposition "Collection(s), de l’objet à l’œuvre" du plasticien Xavier Noël.

Affiche de "Beaujeu sur toile" et les "Artisans de l'été" @La maison du terroir beaujolais

La seconde édition de "Beaujeu sur toile"

Cette journée sera également l'occasion de la seconde édition du concours de peinture "Beaujeu sur toile". Sur un parcours défini en amont, tout peintre - amateur ou non - peut se poster là où il le souhaite. Il peint une œuvre originale dans ce lieu, devant être en rapport direct avec le patrimoine et les paysages de Beaujeu. Un jury décernera un lauréat en fin de journée.

Ce parcours de six kilomètres est aussi accessible à tous, permettant une balade au milieu des peintures et des points de vue de la ville et de ses abords.